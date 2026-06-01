BioNxt Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BioNxt Solutions hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at