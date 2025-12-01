BioNxt Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BioNxt Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD – eine Minderung von 50,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at