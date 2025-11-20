Bioporto A-S gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bioporto A-S hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 DKK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,050 DKK ebenfalls auf diesem Niveau.

Bioporto A-S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,4 Millionen DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,7 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at