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23.09.2026 06:31:28
Bioqual präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bioqual hat am 21.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,81 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,080 USD. Im Vorjahr waren -1,170 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 39,95 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 18,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 48,87 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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