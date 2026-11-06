Biorem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Biorem hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,6 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 11,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at