Biorem präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Biorem hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,45 Prozent zurück. Hier wurden 11,3 Millionen CAD gegenüber 14,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at