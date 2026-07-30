Biorem zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Biorem hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Biorem im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 9,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at