BioRestorative Therapies-Aktie vorbörslich deutlich höher: Positive Studiendaten beflügeln

• BioRestorative Therapies mit kräftigem Kursplus• Daten aus klinischer Phase-2-Studie präsentiert• Fortschritte der laufenden Entwicklungsprogramme

Die BioRestorative Therapies-Aktie legt im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise 15 Prozent auf 3,22 US-Dollar zu. Bereits am Freitag hatte der Anteilsschein massiv an Fahrt aufgenommen und war mit einem Kursplus von 29,63 Prozent bei 2,800 US-Dollar aus dem Handel gegangen.

Positive Studiendaten

Der US-Konzern hat im Rahmen der Jahrestagung der Orthopaedic Research Society (ORS) 2024 vorläufige Blinddaten mit einer Laufzeit von 26 und 52 Wochen aus der laufenden klinischen Phase-2-Studie des führenden klinischen Kandidaten des Unternehmens, BRTX-100, vorgestellt. Das Medikament dient zur Behandlung von Patienten mit chronischer Bandscheibenerkrankung (cLDD).

Frühere klinische Studien hätten gezeigt, dass die raue Mikroumgebung der Bandscheibe die Lebensfähigkeit der Zelldosis beeinträchtigen und zu einer Unwirksamkeit oder Verschlechterung der klinischen Ergebnisse führen könne, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Hier hat man Fortschritte erreicht: "Wir sind begeistert von den Fortschritten unserer laufenden klinischen Entwicklungsprogramme. Im Hinblick auf die Phase-2-Studie, die den Einsatz von BRTX-100 bei der Behandlung von cLDD untersucht, sind wir durch die auf der ORS 2024 präsentierten vorläufigen Daten sehr ermutigt. Die vorläufigen klinischen Daten zeigen aussagekräftige Signale bei den in die Studie aufgenommenen Patienten und, was wichtig ist, keine nennenswerten Sicherheitssignale", wird Lance Alstodt, Chief Executive Officer von BioRestorative im Rahmen der Pressemitteilung zitiert.



Redaktion finanzen.net