BioRestorative Therapies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BioRestorative Therapies hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 95,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at