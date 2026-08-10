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10.08.2026 06:31:29
Biosante Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Biosante Pharmaceuticals ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Biosante Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Biosante Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 266,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 211,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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