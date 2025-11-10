Biosante Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Biosante Pharmaceuticals hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,3 Millionen USD in den Büchern standen.

