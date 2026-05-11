Biosante Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Biosante Pharmaceuticals äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 237,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 197,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at