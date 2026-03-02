Biosante Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Biosante Pharmaceuticals hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Biosante Pharmaceuticals -0,550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 247,1 Millionen USD gegenüber 190,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,32 USD, nach -1,040 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 883,37 Millionen USD, während im Vorjahr 614,38 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,54 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 867,75 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at