BioScience Health Innovations: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BioScience Health Innovations hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioScience Health Innovations in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at