BioScience Health Innovations gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BioScience Health Innovations hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 1,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at