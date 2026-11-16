BioScience Health Innovations veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BioScience Health Innovations hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,16 Prozent auf 1,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at