Biosergen Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Biosergen Registered gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,31 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 17,380 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -8,000 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at