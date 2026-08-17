BioSig Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BioSig Technologies äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at