Biosprit-Hersteller Cropenergies treibt Südzucker-Gewinn

München (Reuters) - Europas größter Zuckerkonzern Südzucker profitiert vom Boom bei seiner Biokraftstoff-Tochter Cropenergies.

Der erwartete Umsatz- und Gewinnsprung bei dem Ethanol-Hersteller werde im laufenden zweiten Quartal (Juni bis August) auch auf Konzernebene zu einem deutlich höheren operativen Gewinn führen, teilte Südzucker am Mittwoch anlässlich der Hauptversammlung in Mannheim mit. Im zweiten Quartal 2021/22 hatte Südzucker ein operatives Ergebnis von 85 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Februar) hatte der Konzern schon Mitte Juni erhöht: auf 8,9 bis 9,3 (Vorjahr: 7,6) Milliarden Euro Umsatz und 400 bis 500 Millionen Euro operativen Gewinn.

Dabei bleibe es trotz des Gewinnschubs im Quartal, betonte Vorstandschef Niels Pörksen auf der Aktionärsversammlung. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen machen Südzucker vorsichtig. Vieles hänge davon ab, ob Südzucker wie erhofft die steigenden Preise für Rohstoffe und Energie auf die Kunden abwälzen könne: "Der von uns erwarteten Weitergabe der insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich deutlich gestiegenen Preise in neue Kundenkontrakte wird eine entscheidende Bedeutung zukommen", so Pörksen. Cropenergies stellte seine Prognose unter die Bedingung, dass weiterhin genügend Rohstoffe zur Verfügung stünden, dass es neben der Lebens- und Futtermittel-Produktion auch für Ethanol reiche. Ethanol wird etwa in Deutschland dem Kraftstoff an der Tankstelle beigemischt.

Auch Cropenergies setzt auf höhere Verkaufspreise: Im Sommer scheint das jedenfalls zu gelingen: Von Juni bis August dürften Umsatz und operatives Ergebnis deutlich über Vorjahr liegen. Im zweiten Quartal 2021/22 hatte Cropenergies einen Umsatz von 249 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 23,3 Millionen Euro erreicht.