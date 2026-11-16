|
16.11.2026 06:31:29
Biostage: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Biostage hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Biostage ein EPS von -0,100 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Biostage im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!