Biostage: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Biostage hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Biostage ein EPS von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Biostage im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at