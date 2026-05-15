Biostage: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Biostage hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Biostage hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Biostage hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 475,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at