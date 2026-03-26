BioStem Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BioStem Technologies hat am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 10,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 90,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,390 USD. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 84,27 Prozent auf 47,48 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 301,83 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at