Biosyent hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,25 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 64,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 12,2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at