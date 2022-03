Biosyent präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Biosyent präsentierte in der am 10.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,150 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,2 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,490 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 28,62 Millionen CAD – ein Plus von 28,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Biosyent 22,33 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,410 CAD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 28,10 Millionen CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at