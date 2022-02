Biotage A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Biotage A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,690 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,680 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 341,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 298,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,13 SEK gegenüber 2,69 SEK im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,23 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,09 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,29 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 1,22 Milliarden SEK festgelegt.

Redaktion finanzen.at