biote A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

biote A hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 51,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at