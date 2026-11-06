biote A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

biote A äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,65 Prozent zurück. Hier wurden 43,3 Millionen USD gegenüber 48,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at