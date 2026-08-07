biote A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

biote A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 44,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 48,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at