biote A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

biote A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,27 Prozent auf 44,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at