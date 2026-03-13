biote A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

biote A hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

biote A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte biote A ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

biote A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 192,22 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 197,19 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

