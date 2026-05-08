Biotec Pharmacon AS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Biotec Pharmacon AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,01 NOK. Im letzten Jahr hatte Biotec Pharmacon AS einen Gewinn von -0,060 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,3 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31,8 Millionen NOK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at