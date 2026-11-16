Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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16.11.2026 15:23:47
Biotech ETFs Brace for FDA Showdown: Two Drug Decisions Could Test Investor Sentiment
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