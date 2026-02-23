Nuvalen a Aktie

WKN DE: A3CWDU / ISIN: US6707031075

Biotech Fund Dumps $84 Million of Nuvalent With Stock Up 29%

Commodore Capital reported a sale of 850,000 shares of Nuvalent (NASDAQ:NUVL) in its latest SEC filing dated February 17, 2026, with the estimated transaction value at $83.81 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Commodore Capital sold 850,000 shares of Nuvalent during the fourth quarter of 2025. The estimated value of these sales was $83.81 million based on the average closing price for the period. The stake’s quarter-end value declined by $65.75 million, a figure that includes the impact of both trading and price changes.Nuvalent, Inc. is a Cambridge-based biotechnology company specializing in the discovery and development of precision therapies for cancer. The company leverages its expertise in kinase inhibitor design to address resistance and central nervous system challenges in targeted oncology. With a pipeline of differentiated clinical candidates, Nuvalent aims to deliver transformative therapies for patients with limited treatment options.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
