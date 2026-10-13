Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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13.10.2026 06:00:09
Biotech start-ups turn to reverse mergers to fast-track listings
Life sciences companies take advantage of the leftovers of a pandemic-era IPO frenzy to fast-track listingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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