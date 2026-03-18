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AS ONE Aktie

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WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000

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18.03.2026 18:34:46

Biotech Stock Still Up 700% Despite 30% Drop This Year as One Fund Discloses $9 Million Exit

On February 17, 2026, 5AM Venture Management reported selling its entire stake in Praxis Precision Medicines (NASDAQ:PRAX), an estimated $9.01 million trade based on last-disclosed position values.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, 5AM Venture Management sold its 170,000 shares of Praxis Precision Medicines. The fund now reports no position in PRAX, and the total quarter-end valuation for this holding was reduced by $9.01 million as a result.Praxis Precision Medicines is a Boston-based clinical-stage biopharmaceutical company specializing in therapies for neurological disorders characterized by neuronal imbalance. The company leverages a pipeline of small molecules and antisense oligonucleotides aimed at high unmet medical needs in central nervous system indications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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