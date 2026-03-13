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WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003

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13.03.2026 14:23:25

Biotech Stock Up 685% Draws $80.5 Million Investment Amid Dual FDA Filings

On February 17, 2026, Driehaus Capital Management disclosed a buy of 432,510 shares of Praxis Precision Medicines (NASDAQ:PRAX), an estimated $80.54 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Driehaus Capital Management increased its position in Praxis Precision Medicines by 432,510 shares. The estimated transaction value is $80.54 million, based on the mean closing price for the quarter ended December 31, 2025. The quarter-end value of the PRAX stake rose by $248.48 million, a figure reflecting both the share purchase and stock price appreciation.Praxis Precision Medicines, Inc. is a biotechnology company focused on advancing therapies for central nervous system disorders characterized by neuronal imbalance. The company leverages a robust clinical pipeline and collaborations with industry partners to address unmet medical needs in neurology and psychiatry. Its strategic emphasis on research innovation and targeted drug development positions it as a differentiated player in the CNS therapeutics market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
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