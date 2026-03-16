Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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16.03.2026 23:42:12
Biotech Stock Up Nearly 300% Draws $68.7 Million Bet as Breast Cancer Drug Targets 2027 Launch
Cormorant Asset Management initiated a new position in Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA), buying 2,750,000 shares worth $68.75 million in the fourth quarter, according to a February 17, 2026, SEC filing.Cormorant Asset Management disclosed a new position in Olema Pharmaceuticals in a quarterly U.S. Securities and Exchange Commission filing dated February 17, 2026. The fund acquired 2,750,000 shares worth $68.75 million at the end of the quarterr.Olema Pharmaceuticals, Inc. is a clinical-stage biotechnology company specializing in novel therapies for women's cancers, with a strategic focus on hormone receptor-positive breast cancer. The company leverages proprietary research and development to advance its pipeline, led by OP-1250, through clinical trials targeting significant unmet medical needs. Olema's approach aims to deliver differentiated therapies that address critical gaps in cancer treatment, positioning the company as an emerging innovator in the oncology sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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