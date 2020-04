Biotest-Aktie mit Kurssprung: Hoffnung auf Virusmedikament

Eine vermeldete Beteiligung an einer Initiative zur Entwicklung eines COVID-19-Mittels hat am Dienstag die Vorzugsaktien von Biotest beflügelt.

Die Aktiengattung rückt auf Xetra zeitweise um rund 9 Prozent auf 22,90 Euro vor. Sie zur Eröffnung sogar die 23-Euro-Marke und damit ein Hoch seit mehr als einem Jahr.

Händler verwiesen darauf, dass eine Mitteilung im Zusammenhang mit der Corona-Krise bei Anlegern für Fantasie sorge. Am Vortag war von Biotest bereits mitgeteilt geworden, dass das Biotech -Unternehmen mit Hilfe von Plasmaspenden infizierter Personen an einem Medikament gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit arbeitet - und sich an einer industrieweiten Kooperation unter anderem mit dem japanischen Takeda-Konzern beteiligt.

/tih/fba

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)