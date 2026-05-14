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14.05.2026 06:31:29
BioTime stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BioTime hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 1,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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