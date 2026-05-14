BioTime stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BioTime hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 1,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at