Bioton: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bioton hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bioton 0,040 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 71,1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,9 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at