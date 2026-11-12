Bioton stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bioton hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Bioton hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 PLN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 64,9 Millionen PLN – eine Minderung von 10,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72,7 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at