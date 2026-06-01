Bioton: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bioton stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,070 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,14 Prozent zurück. Hier wurden 49,1 Millionen PLN gegenüber 65,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at