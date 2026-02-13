Biotricity: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Biotricity präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Biotricity -0,050 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at