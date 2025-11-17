Biotricity informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Biotricity hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at