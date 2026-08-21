Biotricity veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Biotricity hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Biotricity im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at