Biotricity zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Biotricity hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Biotricity einen Umsatz von 3,7 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 USD. Im Vorjahr hatten -0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,00 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 13,79 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at