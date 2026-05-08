Bioventus A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bioventus A gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bioventus A -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent auf 132,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at