Bioventus A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bioventus A hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Bioventus A mit einem Umsatz von insgesamt 138,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent verringert.

