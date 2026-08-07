Bioventus A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bioventus A gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bioventus A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bioventus A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 153,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 147,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at