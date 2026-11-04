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04.11.2026 06:31:28
Bioventus A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bioventus A gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 142,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 138,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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